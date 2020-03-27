"كورونا" في العالم العربي.. إجراءات صارمة لمنع تفشي الفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت معظم الدول العربية احتياطات وإجراءات جديدة لمنع تفشي وباء كورونا، وطبقت عدة دول إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس على أراضيها.

وتراوحت تلك الإجراءات بين إغلاق المدارس والجامعات والأماكن العامة، وصولا إلى حظر التجول في بعض الدول بمساندة القوات العسكرية والجيش، لضمان التزام المواطنين وتحقيق السلامة العامة في المجتمع.

في التقرير تستعرض "العين الإخبارية" أبرز القرارات الصارمة التي اتخذتها الدول لمكافحة انتشار الوباء، وذلك بعد إعلان معظم السلطات حزمة من القرارات والبدء في تطبيقها الفوري تجنبا للتجمعات التي تشكل خطرا شديدا على المواطنين والمقيمين، كما ذهبت بعض الدول إلى إغلاق الحدود البرية والجوية منعا للاختلاط ونقل العدوى من الدول التي تفشى الوباء فيها.