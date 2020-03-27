- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي بارما الإيطالي في ضم محترف الهلال الحالي، اللاعب سيبستيان جيوفينكو عقب تصريحات اللاعب الأخيرة التي أعلن فيها رغبته العودة للكرة الإيطالية.
وخرج الإيطالي جيوفينكو قبل عدة أيام بتصريحات أبدى فيها رغبته بالعودة لأحد الأندية الإيطالية حتى يتسنى له العودة من جديد للمنتخب الإيطالي مبدياً في الوقت ذاته سعادته بالتواجد في نادي الهلال في الوقت الحالي.
وقالت صحيفة "calciomercato24" إن مسؤولي بارما كانوا يودون نقل اللاعب لصفوف ناديهم في الانتقالات الشتوية السابقة لكنهم وجدوا صعوبة في الإيفاء بالمستحقات المالية للصفقة.
وسبق للاعب أن مثّل النادي الإيطالي في الفترة من 2010 حتى عام 2012 قبل أن ينتقل منه لصفوف يوفنتوس علماً بأنه انضم للمنتخب الإيطالي أثناء تواجده مع بارما.الهلال
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 11:59 PM
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي بارما الإيطالي في ضم محترف الهلال الحالي، اللاعب سيبستيان جيوفينكو عقب تصريحات اللاعب الأخيرة التي أعلن فيها رغبته العودة للكرة الإيطالية.
وخرج الإيطالي جيوفينكو قبل عدة أيام بتصريحات أبدى فيها رغبته بالعودة لأحد الأندية الإيطالية حتى يتسنى له العودة من جديد للمنتخب الإيطالي مبدياً في الوقت ذاته سعادته بالتواجد في نادي الهلال في الوقت الحالي.
وقالت صحيفة "calciomercato24" إن مسؤولي بارما كانوا يودون نقل اللاعب لصفوف ناديهم في الانتقالات الشتوية السابقة لكنهم وجدوا صعوبة في الإيفاء بالمستحقات المالية للصفقة.
وسبق للاعب أن مثّل النادي الإيطالي في الفترة من 2010 حتى عام 2012 قبل أن ينتقل منه لصفوف يوفنتوس علماً بأنه انضم للمنتخب الإيطالي أثناء تواجده مع بارما.
، "بارما" الإيطالي يستهدف ضم محترف "الهلال" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "بارما" الإيطالي يستهدف ضم محترف "الهلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.