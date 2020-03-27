، ‫شاهد.. بلدية "وادي الدواسر" تغلق وتغرم 11 مغسلة ملابس متهالكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لعدم توافُر الشروط الصحية فيها

أغلقت لجنة الرقابة الصحية المشكَّلة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا في محافظة وادي الدواسر أربعة محال لمغاسل الملابس، وغرمت سبعة محال أخرى بالحد الأعلى للغرامات؛ وذلك لعدم توافُر الاشتراطات الصحية.

‫وأوضح صالح بن جري السليس، رئيس بلدية المحافظة، أنه تم ضبط مخالفات عدة بتلك المواقع؛ إذ تستخدم أجهزة غسيل أوتوماتيكية متهالكة، إضافة إلى وجود سكن داخل إحدى تلك المغاسل، وتكدس الملابس بطريقة غير صحية، وخلطها مع بعضها، وتدني مستوى النظافة العامة لتلك المحال، وسوء التجهيزات للأرضيات والحيطان، وسوء نظافة الأقمشة على أجهزة كي الملابس.

‫وأكد "السليس" أن هذه الحملة تأتي ضمن النشاط الرقابي للبلدية واللجنة، الذي تحرص من خلاله على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي. مشيدًا بالدور البارز الذي يقوم به المراقبون والمشرفون، وداعيًا إلى بذل المزيد من الجهود، وتكثيف الجولات الميدانية لتعقب المخالفين، وتطبيق النظام بحقهم، وتحقيق أعلى وسائل السلامة.‫

وأشار إلى أن البلدية لن تتهاون في تطبيق النظام بحق كل من يتهاون بالاشتراطات الصحية وحياة المواطن والمقيم، وتأمل من الجميع التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي ملاحظة على الرقم الموحد ٩٤٠.

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بلدية وادي الدواسر