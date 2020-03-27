محمد بن مسعود - الدمام - تفاعلت وزارة التجارة مع بلاغ مواطن عن شاحنات تقوم بتوزيع البصل بطريقة غير نظامية. وكان مغرد قد قدَّم بلاغًا مدعومًا بالفيديو، وتفاعلت الوزارة، وأعلن متحدثها عبدالرحمن الحسين القبض على الأشخاص مقدمًا شكره للمبلِّغ على تعاونه.وزارة التجارة 27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 11:59 PM Advertisements "التجارة" تتفاعل مع بلاغ مغرد وتضبط شاحنات البصل "التجارة" تتفاعل مع بلاغ مغرد وتضبط شاحنات البصل تفاعلت وزارة التجارة مع بلاغ مواطن عن شاحنات تقوم بتوزيع البصل بطريقة غير نظامية. وكان مغرد قد قدَّم بلاغًا مدعومًا بالفيديو، وتفاعلت الوزارة، وأعلن متحدثها عبدالرحمن الحسين القبض على الأشخاص مقدمًا شكره للمبلِّغ على تعاونه. الكلمات المفتاحية ، "التجارة" تتفاعل مع بلاغ مغرد وتضبط شاحنات البصل ،

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