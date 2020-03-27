، إمارة المدينة: منع الدخول والخروج من 6 أحياء على مدار اليوم "24 ساعة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة انه تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في المدينة المنورة لمكافحة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ واتخاذ من الإجراءاتالوقائية والتدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وبناء على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية فقد تقرر.

وقالت تمديد فترة المنع على نطاق الاحياء الشريبات ،بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة) ومنع الدخول أو الخروج منهاعلى مدار اليوم (24) ساعة إبتداءً من 6:00 صباح يوم غدٍ السبت 4 شعبان 1441هـ لمدة أسبوعين.

وبينت انه يُمكن لسكان الأحياء المُشار إليها الخروج للإحتياجات العاجلة مثل ( الرعاية الصحية - والتموينات ) ، وذلك داخل نطاق منطقةالحظر خلال الفترة ( 6:00 - 15:00 ) ، كما يُنصح بالإلتزام بالحجر الصحي المنزلي ، والتواصل مع هاتف الصحة 937 في حال ظهور أيأعراض مرضية .

وقالت انه لا يشمل منع التنقل داخل النطاق المشار إليه في الفقرة الأولى ، الفئات المُستثاة من قرار منع التجول ، مع مراعاة أن يكون ذلكفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي وضعتها الجهة المعنية .فيروس كورونا الجديد المدينة المنورة منع التجول إمارة المدينة المنورة