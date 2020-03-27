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رصدت عدسة "الخليج 365" أثناء توثيقها مهام رجال الأمن بجازان في فرض منع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، لرجلي أمن أثناء تأديتهم لصلاة العشاء في الميدان، بعد أن تم تأمين نقطة التفتيش برجلي أمن آخرين.
وكانت قد رصدت "الخليج 365" لليوم الرابع، شوارع وطرق منطقة جازان وجهود رجال الأمن؛ حيث باتت الطرق والأسواق خالية تماماً من المركبات والمارة بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول، وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.
وانتشر رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة بكافة الطرقات.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 11:27 PM
بالتزامن مع التزام كامل من المواطنينأمن وعبادة.. هكذا يؤدي رجال الأمن مهامهم في منع التجول
رصدت عدسة "الخليج 365" أثناء توثيقها مهام رجال الأمن بجازان في فرض منع التجول الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، لرجلي أمن أثناء تأديتهم لصلاة العشاء في الميدان، بعد أن تم تأمين نقطة التفتيش برجلي أمن آخرين.
وكانت قد رصدت "الخليج 365" لليوم الرابع، شوارع وطرق منطقة جازان وجهود رجال الأمن؛ حيث باتت الطرق والأسواق خالية تماماً من المركبات والمارة بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول، وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.
وانتشر رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة بكافة الطرقات.
، أمن وعبادة.. هكذا يؤدي رجال الأمن مهامهم في منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
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