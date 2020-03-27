، بالفيديو.. خالد بن بندر لـ20 ألف سعودي ببريطانيا: أعدكم بخطة عودة للمملكة في أسرع وقت ،

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أكد خالد بن بندر بن سلطان، سفير خادم الحرمين في المملكة المتحدة، للمواطنين المقيمين هناك حرص القيادة السعودية على سلامتهم من جائحة كورونا الدائرة حول العالم حاليًا، مؤكدًا أن القيادة على تواصل باستمرار مع السفارة يوميًّا للاطمئنان على صحة المواطنين هنا.
وأضاف السفير خالد بن بندر: نمرُّ بظروف غاية في الصعوبة، لم تواجه بلادنا ظروفًا مثلها في العصر الحديث؛ فكورونا فيروس متغيِّر من وقت لآخر، ويتحكم في جدولنا، وليس العكس.
ووجَّه حديثه للمواطنين السعوديين في المملكة المتحدة بقوله: أعلم أنكم تريدون العودة لبلادهم، لكن عليهم التصرف من منطلق المسؤولية الجماعية بهدف المحافظة على سلامتكم وسلامة مجتمعنا ووطننا الحبيب. ويجب علينا أن نكون حاجزًا لعدم انتشار العدوى. مؤكدًا أن عودة 20 ألف مواطن للمملكة في آن واحد أمرٌ غاية في الصعوبة، وغير آمن لكم ولبلادكم؛ وعليكم التريث لاستغلال الوقت المناسب لترتيب العودة، وأعدكم بتجهيز خطة عودة للمملكة في أسرع وقت.
ودعا السفير خالد بن بندر المواطنين للالتزام بالتعليمات والمراجع الرسمية، وانتقاء الأخبار من مصادرها الرسمية خلال الفترة الراهنة، والبُعد عن الشائعات.. مؤكدًا أن السفارة والملحقية ستبذلان أقصى الجهود المادية وغيرها لتوفير كل ما فيه راحتكم ومساعدتكم.. مطالبًا إياهم باتباع تعليمات وإجراءات السلطات البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم الخروج إلا للضرورة. داعيًا الله أن يحفظ قيادة السعودية والشعب السعودي من كل مكروه وسوء. فيروس كورونا الجديد سفير السعودية لدى المملكة المتحدة
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 11:23 PM
أكد أننا نمرُّ بظروف غاية في الصعوبة لم نواجه مثلها في العصر الحديث
أكد خالد بن بندر بن سلطان، سفير خادم الحرمين في المملكة المتحدة، للمواطنين المقيمين هناك حرص القيادة السعودية على سلامتهم من جائحة كورونا الدائرة حول العالم حاليًا، مؤكدًا أن القيادة على تواصل باستمرار مع السفارة يوميًّا للاطمئنان على صحة المواطنين هنا.
وأضاف السفير خالد بن بندر: نمرُّ بظروف غاية في الصعوبة، لم تواجه بلادنا ظروفًا مثلها في العصر الحديث؛ فكورونا فيروس متغيِّر من وقت لآخر، ويتحكم في جدولنا، وليس العكس.
ووجَّه حديثه للمواطنين السعوديين في المملكة المتحدة بقوله: أعلم أنكم تريدون العودة لبلادهم، لكن عليهم التصرف من منطلق المسؤولية الجماعية بهدف المحافظة على سلامتكم وسلامة مجتمعنا ووطننا الحبيب. ويجب علينا أن نكون حاجزًا لعدم انتشار العدوى. مؤكدًا أن عودة 20 ألف مواطن للمملكة في آن واحد أمرٌ غاية في الصعوبة، وغير آمن لكم ولبلادكم؛ وعليكم التريث لاستغلال الوقت المناسب لترتيب العودة، وأعدكم بتجهيز خطة عودة للمملكة في أسرع وقت.
ودعا السفير خالد بن بندر المواطنين للالتزام بالتعليمات والمراجع الرسمية، وانتقاء الأخبار من مصادرها الرسمية خلال الفترة الراهنة، والبُعد عن الشائعات.. مؤكدًا أن السفارة والملحقية ستبذلان أقصى الجهود المادية وغيرها لتوفير كل ما فيه راحتكم ومساعدتكم.. مطالبًا إياهم باتباع تعليمات وإجراءات السلطات البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم الخروج إلا للضرورة. داعيًا الله أن يحفظ قيادة السعودية والشعب السعودي من كل مكروه وسوء.
، بالفيديو.. خالد بن بندر لـ20 ألف سعودي ببريطانيا: أعدكم بخطة عودة للمملكة في أسرع وقت ،
المصدر : الخليج 365
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