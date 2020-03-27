، النيابة تأمر بضبط 4 أشخاص استغلوا وسائل التواصل في الإرجاف الديني والتقوُّل على الله بسبب كورونا ،

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أمرت النيابة العامة بالقبض على ثلاثة أشخاص؛ استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التقوُّل على الله، والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، واختلاق أسباب عقابية، وتأثيم آثم، وإسقاطات تحريضية مدلسة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
وكانت النيابة العامة قد وجَّهت اليوم بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، يسخر بشأن أزمة كورونا، ويضلل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقوُّل على الله سبحانه وتعالى، وبيّنت أن ذلك ينطوي على فعل يقتضي المساءلة الجزائية، وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.
النيابة العامة فيروس كورونا الجديد
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 11:07 PM
إجراءات حازمة لتأديب المتجاوزين خلال أزمة كوروناالنيابة تأمر بضبط 4 أشخاص استغلوا وسائل التواصل في الإرجاف الديني والتقوُّل على الله بسبب كورونا
أمرت النيابة العامة بالقبض على ثلاثة أشخاص؛ استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التقوُّل على الله، والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، واختلاق أسباب عقابية، وتأثيم آثم، وإسقاطات تحريضية مدلسة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
وكانت النيابة العامة قد وجَّهت اليوم بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، يسخر بشأن أزمة كورونا، ويضلل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقوُّل على الله سبحانه وتعالى، وبيّنت أن ذلك ينطوي على فعل يقتضي المساءلة الجزائية، وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.
، النيابة تأمر بضبط 4 أشخاص استغلوا وسائل التواصل في الإرجاف الديني والتقوُّل على الله بسبب كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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