، شاهد .. أمانة مكة تنفِّذ حملة تعقيم وتطهير للشوارع والمرافق العامة ،

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في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قامت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم الجمعة بتنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت عددًا من شوارع مكة المكرمة.
وتفصيلاً، جاءت تلك الأعمال حرصًا على مواصلة حملات تعقيم وتطهير مرافق وطرقات العاصمة المقدسة كافة ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ونفَّذت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، والإدارة العامة للصحة العامة، مساء اليوم حملات مكثفة في غسل وتعقيم وتطهير عدد من المواقع بمكة المكرمة.
فيروس كورونا الجديد أمانة العاصمة المقدسة
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 10:51 PM
ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها لمواجهة فيروس كوروناشاهد .. أمانة مكة تنفِّذ حملة تعقيم وتطهير للشوارع والمرافق العامة
في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قامت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم الجمعة بتنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت عددًا من شوارع مكة المكرمة.
وتفصيلاً، جاءت تلك الأعمال حرصًا على مواصلة حملات تعقيم وتطهير مرافق وطرقات العاصمة المقدسة كافة ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ونفَّذت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، والإدارة العامة للصحة العامة، مساء اليوم حملات مكثفة في غسل وتعقيم وتطهير عدد من المواقع بمكة المكرمة.
، شاهد .. أمانة مكة تنفِّذ حملة تعقيم وتطهير للشوارع والمرافق العامة ،
المصدر : الخليج 365
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