، شاهد .. أمانة مكة تنفِّذ حملة تعقيم وتطهير للشوارع والمرافق العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قامت أمانة العاصمة المقدسة مساء اليوم الجمعة بتنفيذ حملة تعقيم وتطهير، شملت عددًا من شوارع مكة المكرمة.

وتفصيلاً، جاءت تلك الأعمال حرصًا على مواصلة حملات تعقيم وتطهير مرافق وطرقات العاصمة المقدسة كافة ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونفَّذت وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة، والإدارة العامة للصحة العامة، مساء اليوم حملات مكثفة في غسل وتعقيم وتطهير عدد من المواقع بمكة المكرمة.

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