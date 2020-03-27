كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441 برقم الطلب عبر موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية

يعيش المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية حالة من القلق بعد تأخر صرف المساعدة المقطوعة لعام 1441، وبدأت تداولت الشائعات حول توقف صرفها وبالرغم من رد وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنه لم تم إيقافها نهائيا إلا أن المواطنين يشعرون بالغموض حول تأخر صرفها، وتعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من برامج الدعم التي وفرتها المملكة لمواطنيها الأكثر احتياجا.

المساعدة المقطوعة 1441

تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من برامج الدعم التي وفرتها المملكة العربية السعودية للأسر الأكثر احتياجا وأصحاب الدخل المنخفض والأرامل والأيتام والمطلقات، وهي من المساعدات التي تصرف مرة واحدة في العام وليس لها موعد محدد لصرفها، حيث يتم صرف مبلغ 30 ألف ريال سعودي كحد أقصى، ومبلغ 10 ألاف كحد أدنى.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441

ردت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في السعودية على الشائعات التي تداول من حين لأخر حول توقف صرف المساعدة المقطوعة، وأكدت أنه لا يوجد نية لتوقفها أبدا، وأنه سيتم صرفها في شهر شعبان الحالي استعداداً لحلول شهر رمضان وشراء مستلزمات الشهر.

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441

يمكن لكل المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن موعد صرفها من خلال الخطوات التالية: