شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المنيع يوضح حكم الجلوس على موائد الخمر في وإن لم يشرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع حكم الجلوس على موائد الخمر وإن لم يشرب. أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع حكم الجلوس على موائد الخمر وإن لم يشرب. وقال المنيع خلال حواره في برنامج " يستفتونك " : " لا شك أن الجلوس مع شاربي الخمر محرم لأنه رضي بما هم عليه "، لافتا:" منشرح الخاطر نوع من أنواع الإثم وأما مشاهدة شاربي الخمر ليس ناقض للوضوء " . وتابع: " الخمر شجرة خبيثة ومحرمة تحريم كامل، فالخمر نجس كنجاسة البول " .

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