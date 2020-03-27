شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم المقاهي التي لا تقدم الشيشة ويُشرب فيها دخان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تحدث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، عن حكم المقاهي التي يقدم أصحابها شاي وقهوة ومشروبات غير محرمة مثل الشيشة، ولكن يشرب فيها بعض الزبائن الدخان.
وأوضح «المنيع» خلال برنامج «يستفتونك»، أنه على صاحب المقهى إذا وجد من يدخن داخل المقهى، عليه أن ينصحه بالحسنى ويخبره أنه يمنع التدخين حرصا على مراعاة المتواجدين.
وأضاف أنه في حالة إذا رفض يخبره بأن هذا «حرام»، وغير مسموح به في المقهى لذا عليه المغادرة.
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