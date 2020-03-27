شكرا لمتابعة خبر عن النيابة تأمر بالقبض على 3 أشخاص استغلوا وسائل التواصل في التأول على الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أمرت النيابة العامة بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس أمرت النيابة العامة بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا ويأتي ذلك إثر اختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم واسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة. وكان ثلاثة أشخاص استغلوا منصات في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا، مما أثار موجة من الغضب العارم بين المواطنين الذيم طالبوا الجهات المختصة بتوقيع عقوبة صارمة بحقهم.

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