بالصور.. إلزام بقالات ومخابز الدمام بالمسافات الآمنة للمتسوقين عند المحاسبة

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): ألزمت بلدية شرق الدمام البقالات والمخابز بالمسافات الآمنة للمتسوقين عند المحاسبة كإجراء وقائي من فايرس ألزمت بلدية شرق الدمام البقالات والمخابز بالمسافات الآمنة للمتسوقين عند المحاسبة كإجراء وقائي من فايرس كورونا ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة خشية من انتشار كورونا. وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها لأشخاص جاؤوا من خارج المملكة. Advertisements وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في السعودية إلى 1104 حالة، معظمها بحالة جيدة، بينما يتلقى 6 منها رعاية مكثف داخل العناية المركزة.

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