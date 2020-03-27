شكرا لمتابعة خبر عن سقوط معمرة عمرها ١٥٠ عاما بمركز قنا ولجنة تحاول كشف الأسباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

‏‎‏سقطت شجرة عملاقة معمرة لمركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، اليوم الجمعة، والتي كانت تعني الكثير لأهالي المنطقة.

لم تكن الشجرة فقط جزء من تراث هذه المنطقة، بل من أهم عوامل الجذب السياحي، وكانت تشهد إقبالا كبيرا.

وكانت الشجرة تعيش في قرية حوية شجرة الحوية أو «الإبراية»، ويحافظ السكان عليها منذ أكثر من «150» عامًا.

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ويعتبر الكبار هذه الشجرة من نعم الله التي وهبها لهذه المنطقة، فكان لزاما على الجميع الاعتناء بها وحمايتها، حتى أصبحت جزء لا يتجزأ من كيان سكان المنطقة صغارا وكبارا.

وفي الوقت الذي اتفقت بلدية قنا بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة والمياه بفرع قنا والبحر، لوضع بناية من الحجر ورشها من قبل المختصين، وجدوا الشحرة صباح اليوم وقد سقط جزء منها على الأرض، وسط حزن كبير من أهالي المنطقة.

وتم تشكيل لجنة تتكون من عدد من الجهات، لكشف السبب وراء سقوط الشجرة، وما يمكن أن يتم اتخاذه تجاه ذلك.