بالصور.. «مجتمع واعي» توزع 3 الاف حقيبة وتتلقى 14 الف اتصال

تلقت الحملة الوطنية التطوعية «مجتمع واعي» أكثر من 14 ألف اتصال ووزعت ثلاثة آلاف حقيبة تحتوي على كمامات ومعقمات وصابون في أول أيام انطلاقها بمنطقة الرياض.

واعتمد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي خطة العمل وأعضاء اللجنة الإشرافية المنفذة للحملة التي أطلقتها الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للتطوع بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

قال رئيس اللجنة المنفذة للحملة بمنطقة الرياض مساعد مدير عام الموارد والتنمية بالمنطقة «علي القباني»، إن متطوعي الحملة تمكنوا في اليوم الأول من إجراء 14350 اتصالًا توعويًا وتثقيفيًا إلى جانب زيارة 11 حيًا من أحياء الرياض المكتظة بالسكان.

وتابع «القباني»، نظم المتطوعون زيارة دار الايتام وداري الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات وتم خلال هذه الزيارات توزيع 3000 حقيبة توعوية تحتوي كل واحدة منها على عبوة معقم وكمامة وصابون يد مطهر ومنشور توعوي، وفق التقارير المرفوعة من نائب رئيس اللجنة عبد العزيز الزكري، والدكتور سلطان الزهراني عضو اللجنة أمين عام جمعية «أثر».

وأشار القباني إلى أن هذه الحملة تأتي تعزيزًا لمشاركة الجمعيات الأهلية خاصة والقطاع غير الربحي بشكل عام لجهود الدولة في التصدي لهذه الأزمة، مقدمًا شكره للداعمين والمنفذين للحملة من الجهات كافة.

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وتتكون اللجنة من ممثلين لمجلس الجمعيات الأهلية، و مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وإدارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض، وممثلين عن الجهات الداعمة، وهي الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية، وشركة اتحاد الراجحي، وممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى «عناية»، وجمعية التطوع الصحي «أثر».

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