ضبط مواطن وحلاق هندي وثق مقطع فيديو مخالفتهما للإجراءات الاحترازية

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن وحلاق هندي (مقيم)، وثق مقطع فيديو متداول مخالفتهما للإجراءات الاحترازية؛ بشأن الوقاية من فيروس كورونا.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم «بدر السحيباني»، بأنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد المواطنين مستجلبًا بمنزله عامل هندي ليمارس مهنته بالحلاقة له، بعد إغلاق محلات الحلاقة احترازيًّا، فقد تم القبض عليهما ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وقال «السحيباني»: إن المواطن والعامل الواقد ارتكبا مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا، ووثق المواطن ذلك ونشره، فيما أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، عن إيقافهما.
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