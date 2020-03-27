احتراق 3 مستودعات تمور في البكيرية.. والدفاع المدني باشر الحادث

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة البكيرية، اليوم الجمعة، حادث احتراق ثلاثة مستودعات متجاورة تحوي تمورًا ومعدات ومستلزمات تعبئة وتغليف التمور، وتجهيزات وآليات زراعية. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمحافظة البكيرية باشر الحادث، ونفذ خطة الإسناد لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة. ولفت أبا الخيل، إلى أنه تم إخماد الحريق، وتنفيذ الجانب الوقائي دون إصابات ولله الحمد، مشيرًا إلى أن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة؛ لتحديد سبب الحادث وتقدير الخسائر المادية. اقرأ أيضًا: «مدني جدة» يسيطر على حريق بمحل قطع غيار وعدد من الورش بـ«مدائن الفهد»

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