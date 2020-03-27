أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.
وأبدى خادم الحرمين، ورئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال، أملهما في أن توفق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.
من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة.
من جانبه، أبدى رئيس الوزراء الإيطالي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيدًا بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.
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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين للرئيس «جوزيبي كونتي»: نتابع مستجدات الأوضاع في إيطاليا بقلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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