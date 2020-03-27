بالفيديو.. الماجد: التزام المصاب بفيروس كورونا بالإفصاح عن حالته واجب

أكد قاضي الاستئناف، عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات ذات الصلة، بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وقال «الماجد»، بمقطع فيديو بثته وزارة الصحة عبر تويتر، إنه يجب إفصاح المصابين بالفيروس عن إصابتهم.

وتابع «الماجد»، يجب الاهتمام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الصلة، والمتعلقة بالزيارات العائلية حتى لو منعت الزيارات تمامًا، وفي حال زيارة القريب الذي يقتضي البر زيارته، يفضل الابتعاد عنه وعدم لمس جسده، أو استعمال أدواته.

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