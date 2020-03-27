بالصور.. أمير الجوف يستعرض عن بعد جهود مراقبة الأسواق وتوفر السلع

اطلع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، عن بعد، على جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وجولاته الرقابية في كل المدن والمحافظات، وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة.

جاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقده الأمير مع مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي، ومشاركة وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.

وأوضح الرويلي أن الفرع كثف وبمتابعة من أمير المنطقة جهوده، فبلغ عدد الجولات خلال الشهر الجاري 1100 جولة وتلقى 470 بلاغًا وتحرير160 مخالفة، فضلًا عن تنفيذ بعض الجولات بالتنسيق مع أمانة وصحة المنطقة.

واستعرض الأمير جهود رصد الأسعار ومسحها يوميًّا بشكل إلكتروني خلال فترتين صباحية ومسائية شاملة لجميع المحال التجارية والغذائية بالمنطقة بمعدل 140 سلعة أساسية، بالإضافة إلى مراقبة المخزون الغذائي ووفرته والتواصل مع التجار.

كما استعرض أمير منطقة الجوف مع مدير عام فرع وزارة التجارة، تقريرًا بشأن مدى التنسيق مع مدير عام الصوامع والغلال بمنطقة الجوف لدعم الأسواق بالمدن والمحافظات عند الحاجة لذلك.

Advertisements

وأبدى الأمير فيصل شكره لفرع وزارة التجارة على جهودهم، مؤكدًا تشديد الرقابة والزيارات المختلفة وضمان توفر السلع واستقرار أسعارها لتكون بمتناول الجميع.

ولفت أمير الجوف إلى أن المملكة تنعم بأكبر مخزون غذائي على مستوى الشرق الأوسط، وهذا ما أكدته وزارة التجارة بتوفير المنتجات والسلع والطاقات الاستيعابية الهائلة التي تنتجها كبرى مصانع المملكة، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين منوهًا بوعي المواطن وتعاونه مع الجهات ذات العلاقة للإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل بعض التجار.

اقرأ أيضًا:

للوقاية من فيروس كورونا.. وزارة التجارة تطلق مبادرة «التسوق في الصباح»

وزارة التجارة تضبط مخالفات رفع أسعار الكمامات والمعقمات.. والعقوبات تصل لـ10 ملايين ريال