إطلاق خدمة تبادل المذكرات بين أطراف الدعاوى إلكترونياً

تبادل إلكتروني
تأتي هذه الخدمة تطويرًا لإجراءات التقاضي التي يستهدفها ديوان المظالم، حيث يمكن لأطراف الدعاوى تبادل المذكرات بشكل إلكتروني متكامل في جميع مراحل نظر دعاواهم، والاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر في الدعوى من خلال الدخول إلى المنصة.
رسائل نصية
أضاف ديوان المظالم لهذه الخدمة خاصية إشعار أطراف الدعاوى برسائل نصية تصل إلى هواتفهم المُسجلة في منصة معين الإلكترونية بشكل آلي ومباشر عند إيداع أي مذكرة، لتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد لأطراف الدعاوى وممثليهم. وتمثل هذه الخدمة قفزة مهمة في تحول ديوان المظالم إلى التقاضي الرقمي؛ نظرًا للطبيعة الكتابية للمرافعات في القضاء الإداري وفقاً لما بينته المادة «10» من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وستسهم في استكماله تيسيرًا على أطراف الدعوى في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لمرفق القضاء الإداري، والمتابعة المستمرة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف لتحقيق ما يخدم المتقاضين ويُحقق العدالة الناجزة.
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