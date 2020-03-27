

الباحة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها اليوم حملة لتطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة وأرصفة المحال والمجمعات التجارية والمواقع الحكومية بالمنطقة والمحافظات التابعة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة والبلديات كثفت أعمال الرقابة والنظافة وعمليات رفع المخلفات بشكل دوري وردم المستنقعات والمكافحة ورش المبيدات، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية من

ودعا الدكتور السواط جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملحوظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب 0550271419، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.

// انتهى //

22:55ت م

0206



الباحة 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها اليوم حملة لتطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة وأرصفة المحال والمجمعات التجارية والمواقع الحكومية بالمنطقة والمحافظات التابعة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID -19).وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة والبلديات كثفت أعمال الرقابة والنظافة وعمليات رفع المخلفات بشكل دوري وردم المستنقعات والمكافحة ورش المبيدات، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.ودعا الدكتور السواط جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملحوظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب 0550271419، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.// انتهى //22:55ت م0206

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة الباحة تنفذ حملة تعقيم وتطهير الشوارع والمجمعات التجارية والمواقع الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.