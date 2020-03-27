السعودية اليوم / الإمارات تعلن شفاء 3 حالات و تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوظبي 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أعلنت الإمارات عن رصدها 72 حالة إصابة جديدة بفيروس

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان صحفي عن شفاء ثلاث حالات جديدة لمصابين بالفيروس وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 55 حالة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الحالات رصدت من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج, مبينة أن الحالات المصابة الجديدة تعود لجنسيات مختلفة.

وفيما يتعلق بالحالات الثلاث التي تماثلت للشفاء ذكرت أنها تعود لجنسيات مختلفة مشيرة إلى تعافي تلك الحالات التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

// انتهى //

22:39ت م

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ابوظبي 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلنت الإمارات عن رصدها 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الحالات التي شخصت 405 حالات.وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان صحفي عن شفاء ثلاث حالات جديدة لمصابين بالفيروس وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 55 حالة حتى الآن.وأوضحت الوزارة أن الحالات رصدت من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج, مبينة أن الحالات المصابة الجديدة تعود لجنسيات مختلفة.وفيما يتعلق بالحالات الثلاث التي تماثلت للشفاء ذكرت أنها تعود لجنسيات مختلفة مشيرة إلى تعافي تلك الحالات التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.// انتهى //22:39ت م0201

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