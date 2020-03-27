السعودية اليوم / فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1995 حالة وفاة



باريس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات في فرنسا اليوم إلى 299 حالة وفاة إضافية بفيروس

وأوضح مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد المصابين بالفيروس زاد إلى 32964 مصاباً، منهم 15732 نقلوا إلى المسشفيات، و 3.787 حالة في العناية المركزة، كذلك تعافي 5700 شخصاً من الفيروس حتى اليوم.

وأضاف أن ثلث المرضى في المستشفى أعمارهم أقل من 60 عامًا ، و 42% أقل من 30 عامًا، في حين 85% من الوفيات لأشخاص فوق عمر الـ 70 عام.

// انتهى //

22:27ت م

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باريس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسارتفع عدد الوفيات في فرنسا اليوم إلى 299 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 1995 حالة.وأوضح مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد المصابين بالفيروس زاد إلى 32964 مصاباً، منهم 15732 نقلوا إلى المسشفيات، و 3.787 حالة في العناية المركزة، كذلك تعافي 5700 شخصاً من الفيروس حتى اليوم.وأضاف أن ثلث المرضى في المستشفى أعمارهم أقل من 60 عامًا ، و 42% أقل من 30 عامًا، في حين 85% من الوفيات لأشخاص فوق عمر الـ 70 عام.// انتهى //22:27ت م0195

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