السعودية اليوم / ارتفاع مصابي فيروس كورونا في الجزائر إلى 409 ووفاة شخص واحد



الجزائر 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، بينما ارتفع عدد الوفيات ليصل إلى 26 وفاة.

وأشار البيان إلى تسجيل حالة وفاة جديدة ويتعلق الأمر بامراة مغتربة بفرنسا تبلغ من العمر 71 سنة.

وأضاف أن الوفيات موزعة على 11 محافظة منهم 9 بالبليدة، في حين تماثلت 29 حالة للشفاء وغادرت المستشفى.

//انتهى//

22:05ت م

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الجزائر 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 409 حالة مع تسجيل حالة وفاة جديدة.وأوضح بيان لوزارة الصحة تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، بينما ارتفع عدد الوفيات ليصل إلى 26 وفاة.وأشار البيان إلى تسجيل حالة وفاة جديدة ويتعلق الأمر بامراة مغتربة بفرنسا تبلغ من العمر 71 سنة.وأضاف أن الوفيات موزعة على 11 محافظة منهم 9 بالبليدة، في حين تماثلت 29 حالة للشفاء وغادرت المستشفى.//انتهى//22:05ت م0191

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