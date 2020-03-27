السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم دفعة جديدة من المساعدات العينية للمدارس في تنزانيا



دار السلام 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم دفعة جديدة من المساعدات العينية للمدارس في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

حيث سلّم المساعدات في مقر وزارة الخارجية التنزانية في مدينة دار السلام، القائم بأعمال سفارة المملكة في تنزانيا، عبد العزيز بن حمد العاصم، لعضو البرلمان التنزاني فاطمة توفيق، والتي اشتملت على 120 جهاز حاسب آلي و 7 آلات تصوير، وزعت على عدد من المدارس في العاصمة دودوما.

وعبرت عضو البرلمان التنزاني فاطمة توفيق، عن بالغ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتقديم هذه المساعدات للشعب التنزاني.

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خلال المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتيًاجا في مناطق مختلفة من العالم.‬

// انتهى //

21:58ت م

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