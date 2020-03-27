السعودية اليوم / ارتفاع حالات الوفاة في باكستان بفيروس كورونا إلى 10 والإصابات إلى 1296 حالة



إسلام آباد 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

اعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد قد ارتفعت إلى 1296 حالة، وتماثل 23 شخصاً من المصابين للشفاء الكامل.

// انتهى //

21:58ت م

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إسلام آباد 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واساعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 10 حالات بعد وفاة شخص آخر اليوم.وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد قد ارتفعت إلى 1296 حالة، وتماثل 23 شخصاً من المصابين للشفاء الكامل.// انتهى //21:58ت م0188

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