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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد تضامنها مع إيطاليا في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 27 مارس 2020
الملك سلمان
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي. وأبدى الملك سلمان، ودولة رئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما في أن توفق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره. بدوره، أكد الملك سلمان أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً – حفظه الله – إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة. من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيداً بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.
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