شكرا لقرائتكم خبر عن الملكية الفكرية: تمديد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها والان نبدء بالتفاصيل
وتمثلت المبادرة في تمديد المهل النظامية حتى تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لكافة مجالات الملكية الفكرية وتسديد رسوم التسجيل أو التجديد لمجالات الملكية الفكرية (المقابل السنوي) إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة ذات العلاقة بالعلامات التجارية من الجهات المعنية.
يأتي ذلك إلحاقاً لبيان الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن استمرارية الأعمال جراء التدابير اللازمة وتقديم الاستثناءات التي تتطلبها المرحلة الحالية لدعم احترام الملكية الفكرية وتعزيز استخدامها.
وتأمل الهيئة الاستفادة من كافة خدماتها الالكترونية بتلك المجالات في إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة .
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