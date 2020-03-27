محمد بن مسعود - الدمام - أمانة مكة تُلزم مراكز التسوق بمنع اصطحاب المتسوقين للأطفال أثناء التسوق هادي العصيمي الخليج 365 2020-03-27 ألزمت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ‏مراكز التسوق بمنع اصطحاب المتسوقين للأطفال أثناء التسوق؛ حفاظًا على سلامتهم. 27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 09:47 PM Advertisements ألزمت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات؛ ‏مراكز التسوق بمنع اصطحاب المتسوقين للأطفال أثناء التسوق؛ حفاظًا على سلامتهم. ، أمانة مكة تُلزم مراكز التسوق بمنع اصطحاب المتسوقين للأطفال أثناء التسوق ،

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