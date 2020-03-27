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نجحت عناصر وزارة الحرس الوطني في ضبط الحركة المرورية التي تسبق ساعة الصفر، لمنع التجول وهي "الثالثة" عصراً، كما راقبت الطرقات والميادين التابعة لها شرق الرياض مع الثواني الأولى للمنع، وأسهم ذلك في الانضباط والتوقف التام من المركبات والراجلة سوى الفئات التي يستثنيها القرار الملكي.
ويبدأ المكلفون بالعمل من ضباط وأفراد في مباشرة المواقع والتمركز مع قرب الساعة الثالثة، ويستمر الأداء بنفس التأهب والمتابعة والرصد حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ليعودوا بعد بزوغ الشمس وقد أدوا مهامهم بكل شرف وفخر. فيروس كورونا الجديد وزارة الحرس الوطني منع التجول
بالفيديو .. عناصر الحرس الوطني تضبط الحركة المرورية في أحياء شرق الرياضعيسى الحربي الخليج 365 2020-03-27
نجحت عناصر وزارة الحرس الوطني في ضبط الحركة المرورية التي تسبق ساعة الصفر، لمنع التجول وهي "الثالثة" عصراً، كما راقبت الطرقات والميادين التابعة لها شرق الرياض مع الثواني الأولى للمنع، وأسهم ذلك في الانضباط والتوقف التام من المركبات والراجلة سوى الفئات التي يستثنيها القرار الملكي.
ويبدأ المكلفون بالعمل من ضباط وأفراد في مباشرة المواقع والتمركز مع قرب الساعة الثالثة، ويستمر الأداء بنفس التأهب والمتابعة والرصد حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ليعودوا بعد بزوغ الشمس وقد أدوا مهامهم بكل شرف وفخر.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:47 PM
قبل ساعة الصفر لمنع التجول
نجحت عناصر وزارة الحرس الوطني في ضبط الحركة المرورية التي تسبق ساعة الصفر، لمنع التجول وهي "الثالثة" عصراً، كما راقبت الطرقات والميادين التابعة لها شرق الرياض مع الثواني الأولى للمنع، وأسهم ذلك في الانضباط والتوقف التام من المركبات والراجلة سوى الفئات التي يستثنيها القرار الملكي.
ويبدأ المكلفون بالعمل من ضباط وأفراد في مباشرة المواقع والتمركز مع قرب الساعة الثالثة، ويستمر الأداء بنفس التأهب والمتابعة والرصد حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ليعودوا بعد بزوغ الشمس وقد أدوا مهامهم بكل شرف وفخر.
، بالفيديو .. عناصر الحرس الوطني تضبط الحركة المرورية في أحياء شرق الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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