- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن قسم الخدمة الاجتماعية الطبية في مستشفى القنفذة العام، البدء في خدمة الاتصال المرئي بين المرضى وذويهم؛ نظرًا لإيقاف الزيارة في الوقت الحالي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتفصيلًا: أوضح الإعلان أن المستشفى خصص خدمة التواصل الهاتفي والمرئي بين المرضى المنومين وذويهم عبر رقم الجوال (0500769344)، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساءً.فيروس كورونا الجديد مستشفى القنفذة العام
مستشفى القنفذة يبدأ خدمة الاتصال الهاتفي والمرئي بين المرضى وذويهمعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-03-27
أعلن قسم الخدمة الاجتماعية الطبية في مستشفى القنفذة العام، البدء في خدمة الاتصال المرئي بين المرضى وذويهم؛ نظرًا لإيقاف الزيارة في الوقت الحالي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتفصيلًا: أوضح الإعلان أن المستشفى خصص خدمة التواصل الهاتفي والمرئي بين المرضى المنومين وذويهم عبر رقم الجوال (0500769344)، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساءً.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:47 PM
بعد إيقاف الزيارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار كورونا
أعلن قسم الخدمة الاجتماعية الطبية في مستشفى القنفذة العام، البدء في خدمة الاتصال المرئي بين المرضى وذويهم؛ نظرًا لإيقاف الزيارة في الوقت الحالي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتفصيلًا: أوضح الإعلان أن المستشفى خصص خدمة التواصل الهاتفي والمرئي بين المرضى المنومين وذويهم عبر رقم الجوال (0500769344)، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساءً.
، مستشفى القنفذة يبدأ خدمة الاتصال الهاتفي والمرئي بين المرضى وذويهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى القنفذة يبدأ خدمة الاتصال الهاتفي والمرئي بين المرضى وذويهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.