، محافظ صامطة يثمن دور رجال الأمن في الحفاظ على المواطنين أثناء منع التجول ،

- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
تفقد محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مساء أمس الخميس، عدداً من النقاط الأمنية الموزعة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها التقى خلالها بعدد من منسوبي الجهات الأمنية بالمحافظة يرافقه مدير شرطة المحافظة العقيد سعد بن مقبول القحطاني ومدير شعبة المرور الملازم أول عبدالله بن غرم الله المالكي.
وتفصيلاً، أشاد "زعلة" بما يقدمه رجال الأمن في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أثناء منع التجول، مؤكداً أن الجميع يفاخر بما يقدمه رجال الأمن، مقدماً لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه لخدمة الوطن الغالي.
وقدم محافظ صامطة شكره لكافة المواطنين والمقيمين في المحافظة على وعيهم واستشعارهم المسؤولية، سائلاً الله أن يزيل الكربة عن العالم أجمع وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة ورجال الأمن وجميع العاملين بالقطاع الصحي.
وشهدت الأحياء والشوارع المحورية بمحافظة صامطة وكافة المراكز والقرى التابعة لها التزاماً تاماً من قبل الأهالي بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
فيروس كورونا الجديد منع التجول
محافظ صامطة يثمن دور رجال الأمن في الحفاظ على المواطنين أثناء منع التجولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-27
تفقد محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مساء أمس الخميس، عدداً من النقاط الأمنية الموزعة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها التقى خلالها بعدد من منسوبي الجهات الأمنية بالمحافظة يرافقه مدير شرطة المحافظة العقيد سعد بن مقبول القحطاني ومدير شعبة المرور الملازم أول عبدالله بن غرم الله المالكي.
وتفصيلاً، أشاد "زعلة" بما يقدمه رجال الأمن في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أثناء منع التجول، مؤكداً أن الجميع يفاخر بما يقدمه رجال الأمن، مقدماً لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه لخدمة الوطن الغالي.
وقدم محافظ صامطة شكره لكافة المواطنين والمقيمين في المحافظة على وعيهم واستشعارهم المسؤولية، سائلاً الله أن يزيل الكربة عن العالم أجمع وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة ورجال الأمن وجميع العاملين بالقطاع الصحي.
وشهدت الأحياء والشوارع المحورية بمحافظة صامطة وكافة المراكز والقرى التابعة لها التزاماً تاماً من قبل الأهالي بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:27 PM
أشاد بالتزام السكان خلال جولة ميدانية على النقاط الأمنية داخل المحافظة ومراكزها
تفقد محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مساء أمس الخميس، عدداً من النقاط الأمنية الموزعة داخل المحافظة والمراكز التابعة لها التقى خلالها بعدد من منسوبي الجهات الأمنية بالمحافظة يرافقه مدير شرطة المحافظة العقيد سعد بن مقبول القحطاني ومدير شعبة المرور الملازم أول عبدالله بن غرم الله المالكي.
وتفصيلاً، أشاد "زعلة" بما يقدمه رجال الأمن في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أثناء منع التجول، مؤكداً أن الجميع يفاخر بما يقدمه رجال الأمن، مقدماً لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه لخدمة الوطن الغالي.
وقدم محافظ صامطة شكره لكافة المواطنين والمقيمين في المحافظة على وعيهم واستشعارهم المسؤولية، سائلاً الله أن يزيل الكربة عن العالم أجمع وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة ورجال الأمن وجميع العاملين بالقطاع الصحي.
وشهدت الأحياء والشوارع المحورية بمحافظة صامطة وكافة المراكز والقرى التابعة لها التزاماً تاماً من قبل الأهالي بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
، محافظ صامطة يثمن دور رجال الأمن في الحفاظ على المواطنين أثناء منع التجول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ صامطة يثمن دور رجال الأمن في الحفاظ على المواطنين أثناء منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.