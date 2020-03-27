محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الشرطة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض العقيد ركن عبدالله بن راشد الغنام إلى رتبة عميد؛ وهو من الكفاءات العسكرية والإدارية المميزة. وبهذه المناسبة قدم العميد الركن "الغنام" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً ودافعاً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن. تقليد "الغنام" رتبة عميد ركن بحرس الحدود صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-27 صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الشرطة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض العقيد ركن عبدالله بن راشد الغنام إلى رتبة عميد؛ وهو من الكفاءات العسكرية والإدارية المميزة. وبهذه المناسبة قدم العميد الركن "الغنام" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً ودافعاً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن. Advertisements 27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 09:27 PM صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الشرطة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض العقيد ركن عبدالله بن راشد الغنام إلى رتبة عميد؛ وهو من الكفاءات العسكرية والإدارية المميزة. وبهذه المناسبة قدم العميد الركن "الغنام" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً ودافعاً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن. ، تقليد "الغنام" رتبة عميد ركن بحرس الحدود ،

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