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محمد بن مسعود - الدمام - توفي الفنان الكوميدي المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا. داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة بعد صراع مع المرض.
وبحسب "اليوم السابع" فإن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين، بطلي مسرحية "المتزوجون"؛ حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية، وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصًا من أجل لمّ شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 09:47 PM
توفي الفنان الكوميدي المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا. داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة شرق القاهرة بعد صراع مع المرض.
وبحسب "اليوم السابع" فإن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين، بطلي مسرحية "المتزوجون"؛ حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية، وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصًا من أجل لمّ شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.
، وفاة الفنان المصري جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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