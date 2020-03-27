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علّقت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية صلاة الجمعة في عموم البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن "القرار تم اتخاذه نظرًا لتطوّر الحالة الصحية الراهنة، وتفشي فيروس كورونا، واستجابة لرغبة جموع غفيرة من الأئمة والعلماء الذين استندوا في آرائهم إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس".
ودعا البيان، المواطنين في موريتانيا، إلى القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي.موريتانيا تعليق صلاة الجمعة فيروس كورونا الجديد
موريتانيا.. تعليق صلاة الجمعة في عموم البلادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-27
علّقت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية صلاة الجمعة في عموم البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن "القرار تم اتخاذه نظرًا لتطوّر الحالة الصحية الراهنة، وتفشي فيروس كورونا، واستجابة لرغبة جموع غفيرة من الأئمة والعلماء الذين استندوا في آرائهم إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس".
ودعا البيان، المواطنين في موريتانيا، إلى القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
07:33 PM
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:42 PM
بسبب تطور الحالة الصحية وتفشي "كورونا"
علّقت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية صلاة الجمعة في عموم البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن "القرار تم اتخاذه نظرًا لتطوّر الحالة الصحية الراهنة، وتفشي فيروس كورونا، واستجابة لرغبة جموع غفيرة من الأئمة والعلماء الذين استندوا في آرائهم إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس".
ودعا البيان، المواطنين في موريتانيا، إلى القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي.
، موريتانيا.. تعليق صلاة الجمعة في عموم البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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