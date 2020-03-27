شكرا لمتابعة خبر عن محطات تاريخية في حياة⁩ الأمير ناصر بن عبدالعزيز (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلطت الأضواء على المحطات التاريخية في حياة الأمير ناصر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي ولد في عام (1912 - 1984)، حيث يعد الإبن السادس في سلسلة أبناء الملك عبد بالرياض.

وتلقى علومه الأولى بالمدرسة الخاصة بالقصر و تعلم القرآن الكريم و الحديث والقراءة والكتابة و أتقن الفروسية وكان يدرس مع أخوته بانتظام وكان يحب التاريخ والسياسة حيث أول مرة حارب مع والده كانت عام 1342هـ وكان عمره أنذاك 10 سنوات فقط وكان عمه و أخوته

وحارب مع أبوه معركة الحجاز وشارك في حصار جدة وكان عمره 12 سنوات فقط وبعد ذلك عاد إلى الرياض وأكمل علمه وتخرج في عام 1345هـ كما حارب مع والده الملك عبدالعزيز معركة السبلة الشهيرة وبعد ذلك حارب بقية حروب المملكة العربية السعودية وبعد أن تم توحيد المملكة في عام 1351هـ اختار بأن يكون نائب رئيس المشاكل الحدودية بين المملكة واليمن وبعد ذلك عاد إلى الرياض.