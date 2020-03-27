بالفيديو.. تعرّف على الطريق المُستخدم للتنقل بين الطائف وجدة دون المرور بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو يوضح الطريق المُستخدم للتنقل بين الطائف و جدة دون المرور بالعاصمة المقدسة، ويأتي ذلك لمنع الدخول والخروج منها للحد من انتشار فيروس وثق مواطن مقطع فيديو يوضح الطريق المُستخدم للتنقل بين الطائف و جدة دون المرور بالعاصمة المقدسة، ويأتي ذلك لمنع الدخول والخروج منها للحد من انتشار فيروس كورونا وقال المواطن في المقطع المتداول إن منع التجول للعاصمة المقدسة تسبب في خلو الطريق من المركبات. Advertisements ويعتبر خلو الطريق للعاصمة المقدسة من المركبات دليل علي وعي المواطنين بمنع الدخول والخروج، حيث لاقي المقطع انتشارا واسعا بمنصات التواصل. وأثار المقطع المتداول إعجاب المواطنين، حيث انهالت التعليقات على الفيديو وجاءت كالآتي: " مقاطع الفيديو تفوقت على جميع وسائل الإعلام الأخرى وقدمت ما يحتاجه الجميع بطرق متعددة ورائعة جداً " .

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