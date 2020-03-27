شكرا لمتابعة خبر عن التدريب التقني: دورات الواتس آب والتلجرام " غير مرخصة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن جميع الدورات التدريبية التي تقام عن طريق الواتس آب أو التلجرام غير مرخصة من المؤسسة.
وكانت ترددت أنباء بخصوص أن جميع الدورات التدريبية التي تقام عن طريق الواتس آب أو التلجرام " مرخصة " من المؤسسة.
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