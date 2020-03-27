شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحظر إنتاج أو نشر شائعات عن مظاهر تسوقية كاذبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة، من إنتاج أو نشر الشائعات المتعلقة بالسلع والخدمات المنطوية على تزييف مظاهر تسوقية كاذبة، أو ما من شأنه أن يوجِد انطباع مضلّل وغير صحيح عن مَلاءَة تلك السلع والخدمات واستقرارها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

ونشرت " صدى " موادًا لأشخاص ارتكبوا هذه المخالفات وتم القبض عليه، إذ قام شخص بتصوير أرفف فارغة داخل أحد المتاجر وتم القبض عليه لاحقًا لكونه تجاهل أن البضائع نقل في قسم آخر.

كما تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على مواطن بثّ تسجيل صوتي يروج فيه لشائعات حول قيام مقيم بتلويث عربات التسوق البدائع.