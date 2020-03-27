شكرا لمتابعة خبر عن الشويرخ يمنح مهلة لملاك المواشي واسطبلات الخيل لتأمينها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن هناك أصحاب اسطبلات خيول وأصحاب مواشي وإبل، توجد مراعيهم خارج نطاق منع التجول في مدن الرياض والمدينة والمنورة ومكة المكرمة.

وأشار إلى أنه يمنح لهؤلاء عن طريق مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة 24 ساعة مدة سماح.

ويأتي ذلك لتأمينها إما برعاة لها وإما نقلها إلى النطاق الذي يسمح له بالتنقل.