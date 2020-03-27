شكرا لمتابعة خبر عن شرطة الجوف تضبط ناشرا الشائعات حول الجهود الأمنية في منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):تمكنت شرطة منطقة الجوف، من الوصول إلى مواطنين شاركا في بث الشائعات والسخرية من الإجراءات الأمنية الخاصة بمنع التجول.
وضبطت الشرطة المواطنين، وأحدهما من محافظة القريات، بث الشائعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قام الآخر بالاستهتار بالجهود الأمنية في محافظة دومة الجندل وإجراءات منع التجوال عبر «سناب شات».
وتم تحويل الشخصين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهما.
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