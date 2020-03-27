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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار الخير تهطل على الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):هطلت اليوم، أمطار متفرقة على منطقة الباحة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والعقيق والمخواة وبعض المراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة ،ارتوت على إثرها الأرض.
كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراه ضباب كثيف أدى إلى انعدام الرؤية الافقية ، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسية إلى اخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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