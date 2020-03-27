أمر ملكي يجيز عرض موضوعات مجلس الوزراء بـ " التمرير "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله " ، أمرًا ملكيًا يجيز عرض الموضوعات التي يختص بها مجلس الوزراء بطريق التمرير.
وجاء نص الأمر الملكي الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، كالتالي:
أمر ملكي رقم (أ/524) وتاريخ 24-7-1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعـد الاطـلاع علـى الـنظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/90) بتــاريخ 1412-8-27هـ ،وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
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