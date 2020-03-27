شكرا لمتابعة خبر عن طائرة خاصة من الإمارات تقل مواطن سعودي وابنه من نواكشوط لأبوظبي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):

أقلت طائرة خاصة من الإمارات، مواطن سعودي وابنه من العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى أبوظبي، بأمر من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

ووثق مقطع فيديو، المواطن يشكر دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد، واصفًا إياه بـ " الإنسان والقائد " .

ويأتي ذلك تأكيدًا لعمق العلاقات بين المملكة والإمارات، ووقوف البلدين الشقيقين بجانب بعضهما في الأوقات الصعبة، خاصة أزمة فيروس كورونا الحالية.