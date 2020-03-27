شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل اتصال خادم الحرمين برئيس وزراء إيطاليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما في أن توفق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.

من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً - حفظه الله - إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيداً بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.