شكرا لمتابعة خبر عن النمر يناشد الأزواج أثناء الحجر المنزلي: «ارفقوا ببعضكما حتى تزول الغمة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن هذه الفترة تشهد الكثير من الخلافات في المنزل بسبب الضغوط النفسية.

وأوضح خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن هذه الفترة تشهد حجر منزلي، وانتشار فيروس كورونا، وبُعد عن رؤية الأم والأب والأخوات، وإزعاج الأطفال ٢٤ ساعة في مكان واحد، لذلك فإن اندلاع الخلافات في هذه الظروف ليس بمستغرب بين الأزواج.

وناشد «النمر» كل زوج وزوجة: «إرفقوا ببعضكما البعض وتنازل للطرف الآخر حتى تزول الغُمّة».