شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات بوضع كافة المباني التعليمية تحت تصرف الشؤون الصحية في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أنها وضعت كافة المباني التعليمية وبيت الطالب والمركز الكشفي بنجران تحت تصرف الشؤون الصحية بالمنطقة، بتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ. أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أنها وضعت كافة المباني التعليمية وبيت الطالب والمركز الكشفي بنجران تحت تصرف الشؤون الصحية بالمنطقة، بتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ. وجاءت هذه الخطوة امتثالاً لأمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوقوف وتكامل جميع الأجهزة الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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