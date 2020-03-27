شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشفى بحائل تطلق مبادرة لتنظيم طريقة تقديم واجب العزاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أطلق أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة حائل مبادرة تنظم طريقة تقديم العزاء لذوي المتوفين، من أجل ضمان سلامة الجميع من الإصابة بعدوى فيروس " كورونا " المستجد.
وبدا في مقطع الفيديو وضع حواجز وممرات لتحديد مسار المعزِّين يبتعد عن مكان وقوف ذوي المتوفين، مع تحديد مسافة متر تقريباً بين كل شخص وآخر.
وقال صاحب حساب " الداوي " على موقع " تويتر " إن المبادرة تم تنفيذها في مقبرة صديان في حائل، داعيا لتعميم هذه الفكرة على جميع المقابر، وأن يلتزم الجميع بمسافات آمنة مع عدم المصافحة في ظل هذه الظروف.
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